Incidente stradale nella mattinata sulla circonvallazione Settimo-Sinnai. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 con una persona accompagnata in ospedale in codice rosso per dinamica.

Per fortuna, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Per ricostruire l'incidente, stanno intervendo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++

