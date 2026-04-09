Sono due le liste annunciate ufficialmente per il momento per le prossime elezioni comunali di giugno, a Settimo San Pietro. Una, presenterà la candidatura a sindaco per la terza legislatura consecutiva del sindaco uscente Gigi Puddu, Pd, con un passato anche da assessore comunale, attualmente componente della Conferenza della Città metropolitana e componente della Conferenza dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

L'altra, proporrà invece la candidatura a sindaco di Massimo Pusceddu, già sindaco per dieci anni, ex vice sindaco, ex consigliere provinciale e capogruppo Pd in Consiglio provinciale fino alla soppressione delle Province. Dal 2023, Pusceddu è segretario locale del Pd, al quale è iscritto anche Gigi Puddu. Due schieramenti insomma con candidati a sindaco iscritti al Pd.

Puddu e Pusceddu si proporranno con due liste civiche: Massimo Pusceddu si annuncia con una coalizione composta con Pd, Repubblicani, Rifondazione comunista e indipendenti. Il simbolo del Pd ce l'ha Pusceddu. La lista di Gigi Puddu si propone con l'attuale gruppo di maggioranza in Consiglio comunale (anche con iscritti al Pd), con Avs, Progressisti e Cinquestelle. Da non escludere la presentazione di una terza lista. A giorni se ne potrebe sapere di più.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata