Tanti eventi a Sestu, in occasione della giornata contro la violenza di genere, che cade lunedì 25. A curarli l’associazione Tam Tam, la Fidapa, La Casa Rossa, e il Comune. Tam Tam organizzerà tanti eventi tra cui un flashmob, ovvero una coreografia che coinvolgerà tutti.

Le danzatrici del gruppo ASD Cibiesse Elmas con la cantante Manuela Ragusa partiranno da piazza Giovanni XXIII alle 16, saranno alle 16.30 in piazza Rinascita e alle 17 in casa Ofelia, ed eseguiranno anche una canzone scritta da Ignazio Perra, direttore artistico di Tam Tam.

In casa Ofelia poi saranno esposte creazioni a tema e Maria Francesca Chiappe presenterà il suo libro “Non è lei”, insieme con Giusy Fanti. Poi ancora musica: suonano Manuela Ragusa e Mario Pierno, con “Rose spezzate – racconti di donne in musica”. «Su questo problema di grande importanza a Sestu c’è sempre stata azione culturale, da parte di tante associazioni», commenta Ignazio Perra. Proprio lunedì 25 il Comune si illuminerà di rosso, simbolo del contrasto alla violenza. Un’iniziativa voluta dall’amministrazione, con la sindaca Paola Secci che inaugurerà anche una panchina rossa davanti al municipio in via Scipione.

Anche la Fidapa di Sestu (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), insieme con l’associazione La Casa Rosa, scende in campo contro la violenza. Un evento patrocinato dal Comune. Nella Giornata Internazionale Contro la Violenza di Genere l’appuntamento è in via Gramsci alla Spazio Samsa.

Sarà presentato alle 10 il libro “Anja e la Strega”, di Laura Spada, e ci sarà alle 11.30 un laboratorio di lettura che coinvolgerà le classi primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo Gramsci Rodari di Sestu. Saranno presenti la presidente di La Casa Rosa Maristella Casula, la presidente Fidapa Michela Sedda, Monica Tascedda, già presidente e componente della commissione nazionale legislazione Fidapa, la sindaca Paola Secci, e la dirigente del Comprensivo, Alessandra Patti. La presentazione fa parte della ottava rassegna Di Verso, nel Festival Internazionale della lettura sociale. “Anja e la Strega” è una fiaba per ragazzi e adulti, dedicata a chi sa andare oltre il pregiudizio, scoprendo nuove verità. Ingresso libero.

