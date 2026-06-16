Tra auto e casa aveva 720 grammi di cocaina. Per questo i carabinieri di Sestu hanno arrestato un disoccupato di 59 anni residente in paese. L’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La scoperta è partita da un normale controllo: i militari hanno fermato un'utilitaria a un posto di blocco. L’automobilista è sembrato subito molto nervoso. Troppo, tanto che il suo comportamento ha portato i carabinieri a effettuare una perquisizione più approfondita, sia sul veicolo che nell’abitazione del cinquantanovenne.

L'intuizione dei carabinieri ha trovato immediato riscontro: sono stati scoperti oltre 720 grammi di cocaina, già pronta per la vendita al dettaglio. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato 130 euro in contanti.

Il cinquantanovenne è stato rinchiuso in carcere a Uta.

(Unioneonline)

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