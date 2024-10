Il 51enne di Assemini con arresti domiciliari a Sestu è comparso oggi di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per rispondere del reato di evasione.

L'uomo è stato sorpreso ieri a bordo di un taxi in una via di Sestu mentre aveva l'obbligo di non mettere piede in strada. Il giudice lo ha condannato a cinque mesi, tramutati in una ammenda di 1600 euro da pagare in venti rate.

In Tribunale è stato difeso dall'avvocato Riccardo Floris. Intanto però è tornato ai domiciliari sempre a Sestu.

Era rimasto coinvolto lo scorso anno in una storia di droga con ketamina, cocaina, marijuana e hashish.

I carabinieri di Sestu coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, ieri stavano effettuando servizi di controllo di alcune persone ai domiciliari. Uno di loro, il 51enne di Assemini, è stato come detto sorpreso in strada a bordo di un taxi. Era vestito in modo elegante, forse diretto a un appuntamento, ma non ha detto dove stava andando.

