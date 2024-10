Vestito di tutto punto e (forse) pronto per una serata galante. È stato trovato così dai Carabinieri che lo hanno notato e fermato ieri sera mentre, a bordo di un taxi, si allontanava dalla sua abitazione. Per il 51enne, di Assemini ma posto agli arresti domiciliari a Sestu, sono scattate le manette.

L’uomo è stato bloccato in via Giulio Cesare. I militari, quando lo hanno visto seduto nel sedile posteriore del veicolo, hanno fatto inversione di marcia e lo hanno raggiunto. Non ha fornito spiegazioni sul perché avesse lasciato la sua abitazione, restando in silenzio davanti alle domande degli uomini dell’Arma.

Data l'eleganza dell'abbigliamento però si è ipotizzato che non si trattasse di un tentativo di fuga ma di un appuntamento al quale non avrebbe voluto rinunciare, nonostante il regime restrittivo a cui era sottoposto. In mattinata in Tribunale il rito direttissimo per convalidare l’arresto per evasione.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata