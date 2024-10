Ancora indagini dei carabinieri sulle tracce dei ladri che hanno saccheggiato l’ex call center di Sky a ridosso della statale Carlo Felice.

I carabinieri della stazione di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno interrogato in queste ore diverse persone, controllato le immagini di alcune telecamere ed effettuato una perquisizione.

I ladri hanno portato via una grande quantità di rame, danneggiando quattro centrali elettriche, due delle quali hanno preso fuoco, forse a causa di un cortocircuito.

Il terreno e l'immobile dell'ex call center è stato acquistato nel 2012 dall'imprenditore cagliaritano Salvatore Floris.

Nell’area sono in corso lavori di ristrutturazione per rimettere in sesto l’edificio e riqualificare la zona con la creazione di nuovi parcheggi.

© Riproduzione riservata