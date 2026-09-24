Dopo la chiusura forzata della scuola primaria di via Beethoven che riaccoglierà gli alunni soltanto mercoledì 30 dopo l'intervento di derattizzazione, i topi a Quartu costringono a vacanze fuori programma anche i bimbi della scuola dell'infanzia di via Bonn.

Nonostante le verifiche di qualche settimana fa chieste dall’amministrazione comunale e portate avanti dalla ProService in tutte le strutture scolastiche della città, il problema si è presentato a pochi giorni dal ritorno a scuola dei bambini dopo le vacanze estive. Per questo a seguito della segnalazione del dirigente scolastico, la ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Cagliari ha effettuato un nuovo sopralluogo, che ha evidenziato la necessità di un intervento di derattizzazione in via Bonn.

La data in cui sarà effettuato l'intervento non è stata ancora fissata ma per tutelare i bimbi ed evitare qualunque problema si è deciso di chiudere la scuola già da ieri e fino al termine dell’intervento e al ripristino delle condizioni di salubrità dei locali, come si legge nell'ordinanza. I ratti, come detto, avevano già fatto la loro apparizione anche nella scuola di via Beethoven sia all'interno che all'esterno. In questo caso le esche sono già state posizionate e in questi giorni si sta provvedendo ai controlli per verificare il buon esito del trattamento. Poi si passerà alla pulizia e all'areazione dei locali e salvo intoppi le lezioni dovrebbero riprendere mercoledì prossimo 30 settembre.

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