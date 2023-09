Brutale aggressione nella notte a Sestu, dove in via Monserrato una 55enne è stata aggredita e picchiata dopo aver prelevato allo sportello bancomat.

La donna, non appena lasciato lo sportello, dove aveva ritirato la somma di 50 euro, è stata colpita da un giovane con un pugno. Caduta a terra per la violenta aggressione, è quindi stata trascinata dal malvivente sul marciapiede, dove le è stato sottratto lo zaino contenente il denaro appena prelevato, il telefono cellulare ed altri effetti personali.

Quindi la fuga dell’uomo, che ha però perso le chiavi della propria abitazione e lo zaino appena sottratto.

I carabinieri, intervenuti tempestivamente in via Monserrato, sono quindi riusciti a risalire al malvivente, che è stato arrestato in flagranza di rapina.

Per il giovane, un 24enne originario di Elmas, il giudizio per direttissima questa mattina a Cagliari.

(Unioneonline)

