È stata restituita ai familiari la salma di Gesuino Angioni morto in un bar sulla vecchia Carlo Felice, in territorio di Sestu.

L’anziano, 81 anni, si era fermato nel locale per fare una breve colazione: ha ordinato una pasta come ha fatto più volte. Quindi, al contrario di quanto emerso in un primo momento, Angioni non era nel locale per un pranzo.

Improvvisamente il bolo alimentare gli occluso le vie respiratorie, rendendo vano ogni intervento da parte dei soccorritori.

Una tragica fatalità, con le indagini subito chiuse dal magistrato dopo il rapporto inviato in Procura dai carabinieri di Sestu, intervenuti sul posto. Non è stato necessario neppure ricorrere alla perizia necroscopica.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 21 maggio, alle 16.30 nella cappella del cimitero in Sestu.

