Un pensionato di 83 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sestu per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe aggredito la moglie e una figlia, procurando a quest'ultima lesioni guaribili in pochi giorni. Immediato l'intervento dei militari della Stazione che hanno bloccato e arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia.

Stamattina comparirà di fronte al giudice per essere processato. Sulla vicenda il luogotenente Riccardo Pirali ha girato un rapporto in Procura.

