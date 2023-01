Una attività intensa con 1.131 verbali emessi, di cui 419 a seguito di accertamento con autovelox. Le sanzioni amministrative sono state 85. Quelle per i rifiuti, 77. L’andamento degli ultimi 5 anni di lavoro permette di individuare una media annuale di 875,8 verbali emessi; dal dato del 2017 di 616 verbali emessi, si è giunti al dato del 2022 di 1.131, con un aumento di oltre il 45%.

Dallo scorso aprile, il comandante è il maggiore Andrea Casti. Un’attività intensa su un territorio molto vasto.

È questo il risultato del lavoro svolto dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano che comprende i Comuni di Serdiana, Dolianova, Soleminis, Barrali, Donori e Settimo San Pietro Totale 25mila abitanti). La sede della Polizia locale è a Serdiana.

I distaccamenti operativi sono a Settimo (con tre vigili urbani), a Barrali, Donori e Soleminis con un vigile urbano. Complessivamente, nei sei Comuni durante il 2022 si è operato per 1.697 giornate. Fra gli adempimenti del Corpo, la vigilanza costante dei tratti stradali, agli orari di ingresso ed uscita delle scuole dell’obbligo nei singoli Comuni. Da aggiungere poi la lotta contro l'abbandono dei rifiuti, i servizi di viabilità in occasione di eventi e di servizi disposti con ordinanze del Questore di Cagliari.

«L’attività istituzionale, sempre nel 2022 – ha aggiunto il comandante, maggiore Andrea Casti – ha anche riguardato controlli in materia commerciale, edilizia e ambientale (conferimento rifiuti in ambito urbano, su richiesta ed in ausilio al soggetto titolare del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti, con accertamenti sanzionatori in diverse occasioni). Il fenomeno di abbandono dei rifiuti, è stato particolarmente marcato, così come il fenomeno del randagismo animale che ha imposto interventi giornalieri di interlocuzione con il competente Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica, con le strutture convenzionate al prelievo a custodia degli animali, fornendo aiuto logistico alle attività, preso atto che spessissimo gli animali erano sprovvisti di microchip identificativo».

Il Corpo Unico di Polizia locale è oggi composto da 16 unità, di cui un funzionario responsabile del servizio, il maggiore Andrea Casti (dal 30 aprile scorso), 2 funzionari istruttori direttivi e 13 operatori. Dal mese di novembre 2022, gli operatori sono diventati 12.

