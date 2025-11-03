Serdiana, lavori sulla rete elettrica: possibili disagi nell’erogazione dell’acquaIl servizio sarà garantito dalle scorte accumulate nei serbatoi fino al loro esaurimento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domani, dalle 8.15 alle 15.15, è prevista un’interruzione della fornitura di energia elettrica in località Pauli Mannu dovuta ad alcuni interventi da parte del gestore elettrico sulle linee aeree che alimentano la zona.
I lavori comporteranno il fermo dell’impianto di sollevamento idrico “Sibiola” che approvvigiona il serbatoio pensile di Serdiana. «L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi fino al loro esaurimento – comunica l’ufficio stampa di Abbanoa – durante l’intervento potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni della fornitura di acqua soprattutto nelle zone più alte dell’abitato.
Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata ad Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.