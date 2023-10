Un grosso incendio è divampato nella notte, intorno alle 2,30, all’interno di un capannone di 400 metri quadri usato come deposito, in località Monti Trexenta, in territorio di Serdiana.

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della sede centrale del comando di viale Marconi, a Cagliari, con quattro automezzi e dieci operatori.

Le fiamme sono state circoscritte: avevano colpito attrezzature varie da lavoro e uno stoccaggio di fieno. L’intervento è durato sino alle prime luci dell’alba. S’indaga sulle cause del rogo.

(Unineonline/E.Fr.)

