Il sindaco di Mandas Umberto Oppus è stato eletto presidente del Consorzio “I Sentieri del grano” che mette insieme i Comuni di Siurgus Donigala, Suelli, Gesico, Gergei, Selegas e Mandas decisi a fare rete per promuovere progetti e iniziative turistico-culturali.

"Il nostro territorio è accomunato da forti legami storici, che partono dal periodo nuragico per arrivare alla dominazione spagnola, passando per il periodo romano; stiamo lavorando da tempo per la valorizzazione ai fini turistici di questo immenso patrimonio ereditato dal passato”, spiega Oppus, eletto presidente con il voto dei colleghi sindaci dei Comuni appartenenti al Consorzio.

Prende il posto di Rossano Zedda, primo cittadino di Gergei, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi quattro anni. L’obiettivo principale è incassare risorse pubbliche per realizzare i progetti di restauro degli edifici di culto e dei centri storici, riqualificare i percorsi stradali e le borgate antiche, promuovere iniziative culturali capaci di coinvolgere le diverse comunità del territorio.

© Riproduzione riservata