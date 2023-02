Tutti insieme per organizzare il “Carnevale 2023” a Senorbì.

L’amministrazione comunale e l’associazione turistica Pro loco, in collaborazione con il Comitato Sant’Antonio Abate e le associazioni Pottabis e Proccius e Santa Lucia Arixi, sono al lavoro per la grande festa in maschera che si terrà sabato 18 e domenica 19 febbraio.

Ad aprire i festeggiamenti saranno i gruppi e le maschere della piccola frazione Arixi che, sabato 18 alle 16 nel campo sportivo, daranno vita a uno spettacolo di animazione con zeppolata e pentolaccia per i più piccoli. Domenica 19 febbraio la grande festa nel centro di Senorbì: alle 15.30 l’apertura dello show in Piazza Italia (la piazza delle scuole elementari nel centro del paese) con l’esibizione del gruppo “Is Cruzzonis”, le maschere tradizionali di Siurgus Donigala.

In programma l’intrattenimento musicale con i Chronology Acoustic Trio e l’animazione per bambini con il Cre Grest dell’oratorio parrocchiale Santa Barbara di Senorbì. La serata si concluderà con la degustazione dei fritti e delle fave bollite per tutti i partecipanti. Nel centro della Trexenta cresce l’attesa per la festa in maschera che rappresenta un momento di grande partecipazione da parte dell’intera comunità.

