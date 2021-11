Furto aggravato e ricettazione. Sono le accuse che hanno portato alla denuncia di un 51enne di Gergei.

Il provvedimento è scattato dopo che l’uomo ha provato ad appropriarsi di una tanica da 8 litri di carburante per stufa da un negozio sulla Statale 128, a Senorbì.

Dall'analisi delle immagini dell'impianto interno di videosorveglianza i carabinieri della locale stazione hanno poi accertato che l’uomo aveva asportato in precedenza altre due taniche e di un carrello per stufa. In totale, sono undici taniche dello stesso liquido combustibile fatte sparire dal 51enne.

In una successiva perquisizione nella sua abitazione i militari, in tandem con i colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno recuperato tutte le taniche asportate, il serbatoio e il carrello per stufa, oltre a una saldatrice e a una maschera da saldatore delle quali il 51enne non ha saputo indicare la provenienza.

Tutta la merce, del valore di circa mille euro, è stata sottoposta a sequestro.

