Il luogotenente in pensione Pompeo Formato eletto presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Senorbì. Si è tenuta l’assemblea per il rinnovo del direttivo: per Formato, storico comandante di stazione nella cittadina della Trexenta, è una riconferma dopo aver ricoperto la presidenza nello scorso mandato.

«Sono onorato della fiducia dimostratami – ha detto – al termine di questo secondo mandato lascerò spazio a qualcuno di più giovane di me, perché ritengo giusto promuovere il rinnovamento anche nel campo del volontariato».

È stato eletto vicepresidente Robertino Prasciolu.

L’Associazione di Senorbì ha ricevuto dalla presidenza nazionale l’attestato di lode per «il comune senso di solidarietà e altruismo verso le persone sofferenti». Da diversi anni offre il proprio contributo sfruttando le competenze per quanto riguarda ordine pubblico e viabilità, collaborando con le forze dell'ordine nel segnalare eventuali problematiche. Sempre presente nelle processioni e nelle feste a Senorbì e nei centri vicini, da tre anni – in accordo con il Comune – si occupa del servizio davanti alle scuole.

I soci in totale sono sessantanove, una quindicina i volontari in servizio attivo tutto l’anno.

