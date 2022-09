È un’opera pubblica realizzata a step che però ha un grande obiettivo: la salvaguardia dal rischio idrogeologico del centro abitato di Senorbì. Sono in fase di conclusione i lavori per il completamento e la messa in sicurezza del canale Rio San Teodoro nella via Roma, la strada che dalla periferia di Senorbì arriva sino alla frazione Arixi.

Mentre è in corso la rifinitura degli interventi di ricostruzione delle paratie laterali e del fondo in cemento del canale, un’opera fondamentale per risolvere una volta per tutte l’antico problema degli allagamenti nella zona della piazza Medrianu, la parte più bassa della cittadina.

È già stata realizzata una serie di interventi di protezione dell’abitato, non tutti però risolutivi. Motivo per il quale l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto dalla Regione un finanziamento di oltre 300.000 euro per completare i lavori sul Rio San Teodoro, dove dovranno confluire le acque piovane.

Il canale di guardia è un’opera di difesa idrogeologica costituita da un canale a sezione aperta, che ha la funzione di intercettare le acque che scorrono in un compluvio naturale e di convogliarle verso compluvi esterni al centro abitato.

I soldi sono stati stanziati dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici. Gli interventi rientrano nella programmazione per la messa in sicurezza dell’assetto idrogeologico e figurano tra i progetti più urgenti inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche approvato prima in Giunta e poi in Consiglio.

