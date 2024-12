Sono terminati i lavori del primo lotto per la realizzazione della mensa scolastica nella scuola secondaria di primo grado di Senorbì. Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. Appena incassato l’assegno, proprio per velocizzare i tempi di apertura del cantiere, la Giunta cittadina ha approvato il progetto esecutivo insieme al quadro economico nel quale sono definiti i costi dell’importante opera pubblica: ai 250.000 euro previsti per la realizzazione dei lavori, vanno aggiunti circa 60.000 euro stanziati per ottemperare alle spese tecniche di progettazione e sicurezza.

In totale 320.000 euro, più o meno la stessa cifra spesa per la sistemazione dei locali che ospitano il servizio mensa per i bambini della scuola primaria dell’Istituto Mezzacapo in via Lombardia. Sono costati infatti 300.000 euro (anche in questo caso soldi del Pnrr finanziati con le risorse europee del programma Next Generation EU) gli interventi conclusi di recente.

