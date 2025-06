L’amministrazione comunale di Senorbì ha completato i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in piazza Padre Pio, verso Sant’Andrea Frius. Proseguono gli interventi finalizzati al rifacimento dell’intero impianto di illuminazione nel centro abitato. L’obiettivo è ridurre costantemente il consumo di energia migliorando l'efficienza senza compromettere le prestazioni.

«Il nostro progetto di riconversione dei punti luci segue le indicazioni del modello di Smart City, iniziativa programmatica che integra tecnologie digitali e innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

La piazza intitolata alla figura di Padre Pio (al centro c’è una grossa statua del santo realizzata dall’artista di Monserrato Gianni Argiolas) negli anni è diventata un parco giochi per bambini. Il Comune a suo tempo aveva speso circa 40.000 euro (contributi europei stanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) per acquistare i giochi poi installati nello spazio di intrattenimento all’aperto di via Piemonte. L’abbellimento dell’area è stato poi completato con la messa a dimora di dieci grossi ulivi di circa 50 anni trapiantati dal parco di Monte Luna.

