Nel museo di Senorbì proseguono gli appuntamenti culturali promossi dalla cooperativa Sa Domu Nosta con l’obiettivo di far riscoprire il fascino senza tempo della lettura, mettendo in connessione autori e lettori all’interno di un’unica grande rassegna che andrà avanti sino al termine dell’estate.

Oggi, sabato 27 luglio, la corte del Museo archeologico Domu Nosta (Madn) di via Scaledda 1, in pieno centro storico, ospiterà il nuovo appuntamento della rassegna culturale “Una notte al museo 2024”. Alle 20 è in programma la presentazione del libro “Ladro di Scarabei” di Vanessa Roggeri. Sullo sfondo di una Cagliari in cui il fascismo incombe, prende forma il quinto romanzo di una scrittrice tra le più amate degli ultimi tempi, capace di scandagliare le ambivalenze dell'animo umano con rara finezza.

L’autrice dialogherà con Elisabetta Frau, direttrice del Madn e del parco archeologico di Senorbì. Interverranno Rita Contu, fondatrice di una nota gioielleria di Senorbì, il sindaco Alessandro Pireddu e l’assessora alla Cultura Sonia Mascia.

© Riproduzione riservata