L’amministrazione comunale di Senorbì ha rinnovato l’accordo con l’associazione CartaBianca di Cagliari con l’obiettivo di promuovere l’incontro con la scrittura e l’educazione alla lettura da parte della comunità, in particolare dei più giovani.

È aperto il bando per la sedicesima edizione del Concorso letterario per Racconti brevi e Aforismi promosso da CartaBianca con il patrocinio del Comune. Le opere più votate nelle due sezioni di concorso (adulti e ragazzi) dalla giuria di scrittori e giornalisti (tra i giurati c’è Augusto Montisci di Arixi, vincitore dell’edizione 2021-2022 del premio) verranno inserite in un’antologia edita da Kalb.

«Da ormai due anni il concorso non è più regionale, bensì nazionale - sottolinea il direttore artistico Fabrizio Manca Nicoletti – ci aspettiamo quindi la partecipazione numerosa di aspiranti scrittori di tutta Italia». Le iscrizioni scadono il 15 aprile 2026.

Ogni autore potrà partecipare con l’invio di un unico elaborato. «Da tempo abbiamo scommesso su un progetto che negli anni è cresciuto sino a diventare un appuntamento irrinunciabile per la promozione della cultura», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

La cerimonia di premiazione della scorsa edizione del Concorso nazionale si è tenuta nel museo archeologico Domu Nosta (Madn) alla presenza di Fabrizio Manca Nicoletti, della direttrice del museo Elisabetta Frau, del sindaco Alessandro Pireddu e dell’assessora alla Pubblica Istruzione e Servizi sociali Sara Mascia.

Nella sezione Aforismi la vincitrice è Gaia Sarritzu; finalista: Gaia Murgia. Nella sezione Poesia il vincitore è Francesco Zurrida; finalisti: Sofia Cambarau, Sara Loru, Elisa Accorte. Per quanto riguarda la categoria Racconti brevi si è classificata al primo posto Gaia Caria; sono stati premiati per i loro racconti anche Mattia Cabras di Selegas (allievo dell’Istituto di formazione Ifold di Cagliari), la 5A della scuola primaria di Orotelli che ha partecipato con un elaborato di classe, Nicolò Pisano, Ambra Corrias e Federico Olivari.

