La Biblioteca comunale di Senorbì amplia il proprio patrimonio librario con numerosi nuovi titoli già disponibili per il prestito, offrendo ai lettori un'ampia scelta tra narrativa, gialli, saggi, graphic novel e libri dedicati ai più giovani. Tra le novità spiccano i romanzi di Piergiorgio Pulixi, tra gli autori sardi più apprezzati del panorama contemporaneo, con diversi titoli che arricchiscono gli scaffali dedicati alla narrativa di genere. Per gli amanti del thriller arrivano anche “L'impronta del lupo” di Jo Nesbø e i gialli più apprezzati dello scrittore sardo Paolo Pinna Parpaglia.

Non mancano i grandi classici e le opere della letteratura internazionale, come “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” di Carlo Emilio Gadda, accanto a romanzi di grande successo quali “La vegetariana” della premio Nobel Han Kang, “Follia” di Patrick McGrath e i celebri racconti gotici di Shirley Jackson.

L'offerta comprende anche saggi di attualità e divulgazione, tra cui “Sull'eguaglianza di tutte le cose - Lezioni americane” del fisico Carlo Rovelli, il reportage “Niente mi aveva preparato” dedicato alla guerra a Gaza e “Ignoranza artificiale”, che affronta il tema dell'intelligenza artificiale e dei suoi limiti. Tra le novità figurano inoltre la graphic novel “Nel nido dei serpenti” di Zerocalcare e numerosi altri volumi di narrativa e saggistica. I nuovi arrivi sono già esposti e disponibili per il prestito insieme a tanti altri libri per bambini, ragazzi e adulti. Un'offerta che si inserisce nel più ampio impegno della Biblioteca comunale di via Lonis nella promozione della lettura, attraverso l'organizzazione di incontri con gli autori, presentazioni di libri e altre iniziative culturali.

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