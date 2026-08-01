Dolianova, bando per l'innovazione digitale delle impresePrevisto un contributo a fondo perduto fino a diecimila euro
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Importante opportunità per le micro, piccole e medie imprese del Parteolla che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale.
Il Comune di Dolianova ha pubblicato sul proprio sito il bando "Doppia Transizione 2026" della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.
Il bando finanzia interventi finalizzati alla doppia transizione digitale ed ecologica, sostenendo le imprese nel percorso di ammodernamento e competitività.
Previsto un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili per un massimo di 10.000 euro.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 settembre fino al 30 settembre 2026 fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Per informazioni dettagliate ci si può rivolgere al servizio attività produttive del Comune di Dolianova.