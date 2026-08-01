Decimomannu, gli perquisiscono casa dopo una lite e trovano 35 proiettiliNei guai un pensionato di 76 anni, denunciato a piede libero
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Erano intervenuti per un banale litigio, ma le circostanze li hanno spinti ad approfondire gli accertamenti e a perquisire l’abitazione di uno dei due contendenti. E lì hanno trovato per 35 proiettili calibro 38 detenuti illegalmente, vista l’assenza di alcun titolo o licenza per la detenzione di armi.
Succede a Decimomannu, dove i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un pensionato di 76 anni già noto alle forze di polizia.
L’uomo è accusato di detenzione abusiva di munizioni. I proiettili sono stati sottoposti a sequestro.
(Unioneonline)