Una postazione con due bagnini a Porto Tramatzu (Comune di Villaputzu) già da un mese e, da oggi, una postazione con due bagnini (era partita il 10 luglio ma con un solo bagnino e chiudeva alle 14) a Porto Corallino. Non era facile trovare bagnini disponibili ma, alla fine, l’associazione Protezione Civile Sarrabus Gerrei che gestisce, appunto, il servizio, ci è riuscita: “Finalmente dopo due anni a Porto Corallino si riesce nuovamente a garantire un servizio di salvamento continuativo per dieci ore – sottolinea il presidente dell’associazione Natale Porcu - impegnando due bagnini con due turni di cinque ore ciascuno. Tutto questo per la sicurezza dei bagnanti ed in particolar per modo per la gioia delle mamme che, abitualmente ormai da anni, sono presenti in questa spiaggia con i loro bambini”.

L’associazione ringrazia inoltre le mamme per l’iniziativa dei giocattoli: vengono portati in spiaggia e messi a disposizione di tutti. I ringrazimenti arrivano anche da parte del sindaco Pierpaolo Piu, sia alla Protezione Civile Sarrabus Gerrei “e a tutti gli assistenti bagnanti che, con professionalità e spirito di servizio, vigilano ogni giorno sul nostro mare” che alle mamme “che, con la bellissima iniziativa di condividere giochi da spiaggia a disposizione di tutti i bambini, hanno dato un esempio concreto di comunità, collaborazione e attenzione verso gli altri”-

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