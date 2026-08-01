Un uomo di 58 anni di Monastir è stato denunciato dopo la scoperta di una coltivazione di marijuana in giardino, nel centro cittadino. Si tratta di un disoccupato già noto alle forze di polizia per episodi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Raccogliendo informazioni dai cittadini e predispondendo mirati servizi di osservazione, i carabinieri del NORM della Compagnia di Dolianova hanno fermato e controllato l’uomo, trovandolo in possesso di spinelli già pronti.

Quindi hanno esteso i controlli all’abitazione in cui risiede. Hanno trovato 620 grammi di marijuana e 53 semi, poi nel giardino hanno scoperto la piantagione: sequestrate 12 piante di cannabis indica, altezza media di circa 160 cm, curate all’interno di tre diverse aiuole.

Il materiale è stato inviato al Ris per le analisi qualitative, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata