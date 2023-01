Sono terminati i lavori finalizzati all’ampliamento della scuola dell’infanzia di Senorbì, dove è stato realizzato uno spazio a disposizione dei genitori che accompagnano i bambini e quattro nuove aule che danno sul giardino da utilizzare per attività ricreative e di socializzazione.

Il progetto - del costo complessivo di 320.000 euro - prevedeva inoltre la messa in sicurezza dell’edificio alle nuove norme antincendio e la tinteggiatura degli intonaci nelle pareti interne.

L'amministrazione comunale inoltre ha incassato un finanziamento che supera il milione di euro (soldi del Pnrr stanziati dal bando Next Generation EU) per la realizzazione di un asilo nido. La struttura sorgerà in località Simieri, proprio vicino alla scuola dell'infanzia appena ampliata, in quella che si candida a diventare un’area dedicata ai servizi per i più piccoli.

Il nido per i bambini da 0 a 2 anni andrà ad arricchire l’offerta di servizi e strutture per l’infanzia e l’istruzione dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo, che già comprende asilo, scuola elementare e media.

Attualmente il servizio per bambini molto piccoli nel centro della Trexenta è garantito esclusivamente dalla presenza di due strutture private. Manca un nido d’infanzia a gestione comunale, accessibile a tutti gratuitamente o quasi.

