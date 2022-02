L’amministrazione comunale di Senorbì ha rinnovato la convenzione con le piccole attività commerciali della cittadina al centro della Trexenta per dare vita all’iniziativa “Solidarietà Alimentare” con l’obiettivo di consentire alle persone in difficoltà economica di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con l’accettazione dei buoni spesa.

Per mandare avanti il progetto è stato necessario definire lo schema di accordo tra Comune e titolari degli esercizi commerciali che vorranno aderire al programma. Nella stessa riunione di Giunta, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, è stato approvato anche il pacchetto delle misure di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Tra le iniziative adottate c’è il patto di collaborazione sottoscritto con la Caritas parrocchiale Santa Barbara, alla quale il Comune ha destinato 5.000 euro da spendere per gestire le emergenze dei cittadini che versano in situazioni di gravi difficoltà ad approvvigionarsi di generi alimentari e beni di prima necessità. Aiuti da rivolgere in particolare ai nuovi poveri - e sono parecchi - a causa della pandemia per il diffondersi del Covid-19.

