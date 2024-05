Sono iniziati a Senorbì una serie di iniziative e progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso, in particolare, il potenziamento dei servizi territoriali. Si parte da una nuova localizzazione dei servizi (nella cittadina ci sono uffici del lavoro, strutture socio-sanitarie e vari uffici pubblici rivolti alla popolazione dell’intera Trexenta), che sarà accompagnata da una riorganizzazione della viabilità interna al centro abitato, in modo da poter garantire una migliore fruibilità degli stessi e una riduzione dei disagi dei residenti.

L’ufficio del lavoro verrà trasferito nei locali dell’ex Casa dello studente in via Campiooi (attualmente in fase di ristrutturazione) e contestualmente la creazione di nuovi parcheggi nella zona circostante garantirà una migliore fruizione dei servizi del Poliambulatorio, dell’Inps e della scuola media. I lavori per la realizzazione del nuovo Centro dell’impiego sono in fase di conclusione.

L’accordo di programma siglato tra l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) e il Comune di Senorbì prevedeva il completamento delle opere necessarie all’apertura di un servizio indispensabile per l’intero territorio. Sono stati realizzati interventi per una spesa complessiva di 160.000 euro: 110.000 finanziati dall’Aspal e i restanti 50.000 stanziati dal bilancio comunale.

