L’ex caporalmaggiore della Brigata Sassari Federico Boi è stato insignito della medaglia d'oro per le vittime del terrorismo in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, tenute nel Parco delle Rimembranze di Cagliari.

L’ex militare di Arixi, piccola frazione di Senorbì, è tra i sopravvissuti della strage del 12 novembre 2003 nella base Maestrale di Nassiriya (in Iraq), in uno dei più gravi attacchi all’esercito Italiano che ha spezzato 28 vite: 9 iracheni e 19 italiani.

Federico Boi, che all’epoca aveva 21 anni, è rimasto ferito nel vile attentato e ha visto morire due persone davanti a lui. Alcuni anni fa ha lasciato l'Esercito.

"L'intera comunità senorbiese si sente onorata per l'importante onorificenza assegnata al nostro concittadino", ha detto il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu che ha partecipato alla cerimonia su invito del Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao in qualità di rappresentante dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità del centro della Trexenta.

