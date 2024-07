Anche quest'anno la piazza di chiesa di Senorbì è stata trasformata in un vasto teatro all'aria aperta dai ragazzi dell'oratorio parrocchiale Santa Barbara che hanno promosso la rassegna Cre Grest 2024 “ViaVai”. Rispetto alla scorsa edizione, quest’anno la tematica principale scelta per accompagnare i giovanissimi nel percorso di animazione era “Il cammino”, che costituisce uno dei paradigmi più utilizzati per narrare l’esperienza umana.

Hanno partecipato 130 bambini che sono stati seguiti da cinquanta animatori, quattro i laboratori promossi durante la settimana appena conclusa: sport, kit dell’esploratore, cosa mi porto nello zaino, il me del futuro. Le ore del pomeriggio sono quelle dedicate ai giochi in piazza e alle attività creative. Dalla mattina fino a sera il centro del paese ha ospitato l'esuberanza degli adolescenti della parrocchia, protagonisti di una manifestazione ricchissima che mette insieme canti, giochi e momenti per la riflessione in compagnia del parroco don Giancarlo Dessì.

È un’estate ricca di iniziative per i giovanissimi di Senorbì: nei locali dell’ex Ludoteca di via Danubio, sino al 9 agosto, si tiene il Centro estivo organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Laurus.

