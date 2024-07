L’officina di un gommista distrutta, un ristorante raggiunto dal fuoco e evacuato e due vigili del fuoco in ospedale. Sono pesanti le conseguenze di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Senorbì, alle porte del paese.

Le attività commerciali sono in via Manzoni. Le fiamme sono partite da un canneto poco distante: sul fronte hanno lavorato alcune squadre di Forestali. Ma il fuoco ha preso il sopravvento e ha raggiunto un cumulo di pneumatici, che hanno alimentato ulteriormente le fiamme.

Una densa colonna di fumo nero si è sviluppata sopra il paese e l’incendio ha raggiunto anche il ristorante lì accanto, che è stato evacuato.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco arrivate dai distaccamenti di Mandas di Sanluri e squadre della sede centrale del comando di Cagliari con il supporto di autobotti e automezzi fuoristrada dotati di moduli antincendio boschivo per le operazioni d'interfaccia con l'area periferica del paese.

Due vigili del fuoco impegnati nell’intervento hanno avuto necessità di cure mediche: non è chiaro se per intossicazione o se per un malore. Sono stati trasferiti al Policlinico per accertamenti.

Enrico Fresu

