I lavori per la realizzazione della rete fissa del gas in questi giorni hanno raggiunto il cuore di Senorbì. Dopo aver realizzando i lavori in via Giuseppe Antonio Lonis, nel tratto di stratta che collega la via Carlo Sanna con il centro storico, gli operai delle imprese appaltatrici del progetto hanno sono arrivati ora in Piazza Municipio. Procedono perciò senza sosta gli interventi finalizzati al completamento di un’infrastruttura attesa nel territorio da ormai almeno vent’anni: l’opera consentirà un risparmio economico che sarà ancora più rilevante grazie all’arrivo del metano in Sardegna.

Il progetto di gestione della rete del gas nasce da un accordo di programma sottoscritto dalle amministrazioni dei paesi appartenenti al bacino della Trexenta e ha come obiettivo quello di fornire gas nei centri abitati di Senorbì, Ortacesus, Selegas, Barrali, San Basilio, Goni, Pimentel, Siurgus Donigala, Mandas, Gesico, Guamaggiore e Suelli (paese capofila). Si tratta di un investimento che nel totale sfiora i 10 milioni di euro. “A beneficiarne non saranno solo i cittadini, ma anche le aziende che potranno ridurre notevolmente i loro costi energetici”, sottolinea il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu.

© Riproduzione riservata