Domani, domenica 11 febbraio, a partire dalle 15.30 in Piazza Italia a Senorbì si terrà la grande festa del Carnevale Senorbiese organizzata dal Comune e dall’associazione turistica Pro loco con la partecipazione di Rossano Erriu e del suo gruppo di animatori della Let’s Rox Animazione. Per l’occasione verrà allestito un punto ristoro su iniziativa del Comitato classe 1974 che sta organizzando i festeggiamenti dell’estate in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda. Nel centro della Trexenta è già alta l’attesa per la festa in maschera che rappresenta un momento di grande partecipazione da parte dell’intera comunità.

Quella di domani è solo una tappa del Carnevale Senorbiese, rassegna in grado di coinvolgere in un tripudio di musica, coriandoli e colori giovani, adulti e soprattutto tantissimi bambini della cittadina e dei paesi vicini.

La settimana prossima è previsto un nuovo appuntamento in maschera. Sabato 17 febbraio, alle 23 nei locali comunali vicino all’area archeologica Monte Luna, si terrà la Pentolaccia promossa dalla Consulta Giovani di Senorbì, Arixi e Sisini. La Consulta, istituita poco tempo fa in accordo con l’amministrazione comunale, si propone come punto di riferimento sulle diverse tematiche giovanili.

© Riproduzione riservata