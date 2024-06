Settant'anni dedicati al servizio sacerdotale, quelli che don Guido Palmas ha festeggiato nella chiesa parrocchiale Santa Barbara di Senorbì, paese in cui da anni è residente e abitualmente celebra messa.

Nato a Segariu il 20 giugno 1930, è stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1954 nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Il suo primo incarico è stato di vicario nella parrocchia San Giorgio Martire a Quartucciu (dal 1954 al 1959), successivamente vicario nelle parrocchie Sant’Elia a Cagliari (dal 1959 al 1963) e Santa Barbara a Sinnai (1963-1967), dal 1967 al 1973 è stato missionario in Brasile. Rientrato in Sardegna per un anno ha svolto l’incarico di cappellano nella casa di cura dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Ha lasciato un buonissimo ricordo in tutte le sue parrocchie: San Vincenzo Martire a Orroli, San Giorgio a Quartucciu, Sant’Elia a Cagliari e San Pietro Apostolo a Suelli (dal 1998 al 2012). È stato poi vicario nella Forania di Senorbì, amministratore parrocchiale a Sisini, assistente diocesano del Movimento dei Cursillos e ancora amministratore della parrocchia Santa Giusta a Gesico. Dal 2008 è Cappellano di Sua Santità, titolo onorifico che viene conferito a seguito di speciale concessione della Santa Sede ai sacerdoti ritenuti particolarmente meritevoli. Giovedì 4 luglio alle 19 sarà la comunità di Segariu a celebrare il settantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Guido.

