Il Comune di Senorbì ha rinnovato l’accordo con l’associazione CartaBianca di Cagliari con l’obiettivo di promuovere l’incontro con la scrittura e l’educazione alla lettura da parte della comunità, in particolare dei più giovani.

È aperto il bando per la quindicesima edizione del Concorso letterario per Racconti brevi e Aforismi promosso da CartaBianca con il patrocinio del Comune.

Le opere più votate nelle due sezioni di concorso (adulti e ragazzi) dalla giuria di scrittori e giornalisti (tra i giurati c’è Augusto Montisci di Arixi, vincitore dell’edizione 2021-2022 del premio) verranno inserite in un’antologia edita da Kalb.

«Quest’anno il concorso non sarà più regionale, bensì nazionale - sottolinea il direttore artistico Fabrizio Manca Nicoletti -, ci aspettiamo quindi la partecipazione numerosa di aspiranti scrittori di tutta Italia». Le iscrizioni scadono il 15 aprile 2025, le modalità di partecipazione sono illustrate nel sito dell’associazione (www.associazionecartabianca.it).

«Da tempo abbiamo scommesso su un progetto che negli anni è cresciuto sino a diventare un appuntamento irrinunciabile per la promozione della cultura», dice il sindaco Alessandro Pireddu. Completano la giuria Paolo Montaldo (scrittore) Marcello Cocco (giornalista e scrittore), Donatella Masala (docente) e Alessandra Addari (giornalista e vicepresidente CartaBianca).

La premiazione si terrà anche quest’anno nel museo archeologico Domu Nosta (Madn) di Senorbì. Questi i vincitori della scorsa edizione. Nella sezione Aforismi adulti il vincitore è Mattia Floris, menzione speciale per Cristiano Marcatelli e Fanny Boninu; Giulia Pinna è la vincitrice della sezione Aforismi giovani, finalista Veronica Fadda e menzione speciale per Gaia Sechi, Maria Francesca Portas e Giulia Palla. Poesia adulti: menzione speciale per Stefano Princivalle, Gesuino Manca, Quirina Ruiu, Cristiano Marcatelli, Francesca Veronica Pisano, vincitrice Chiara Trogu e finalista Cristiano Marcatelli; Poesia ragazzi: menzione speciale per Alice Sacchetto, Elisabetta Ciacchi, Cloe Lai Ruggeri, Emanuele Piras, vincitore Francesco Zurrida, finalisti Beatrice Scanu, Laura Ciani, Asia Albai, Matilda Maccioni, Davide Carta. Racconti adulti: menzione speciale per Nicola Saddi, Roberta Bendinelli, Nicolò Gaviano, Maria Luisa Zedda, vincitore Luca Spissu, finalista Paolo Collu.

Attesissima la premiazione nella sezione Racconti brevi ragazzi che ha fatto registrare una partecipazione da record.

Hanno ottenuto la menzione speciale Gaia Maria Manunza, Federico Chessa, Sara Pinna, Chiara Alba Orgiano, Chiara Spanu, Giulia Sardu, Greta Carta, Nicolò Pisano. Sono stati premiati Alessandra Angius, Giorgia Crabu, Tommaso Cisci, Arianna Pitzalis, Giovanni Milia, Leonardo Pisano, la 1 A di Ortacesus (finalisti) e Samuele Stocchino (vincitore).

