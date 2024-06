A Senorbì l’associazionismo non passa mai di moda. Nella cittadina della Trexenta sono in costante aumento le iniziative di promozione sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare di bambini e anziani. La festa delle associazioni di Senorbì, con la messa in Parrocchia celebrata da don Giancarlo Dessì, è stata l’occasione per rinnovare l’impegno sociale messo in campo da Carabinieri in pensione, Aias, Protezione civile Sant’Isidoro, Confraternita, Caritas, Fraternità della Misericordia, Pro loco, Pensionati e Università della Terza Età.

Pompeo Formato, presidente dell’associazione nazionale carabinieri in congedo (fondata da Carlo Sanna dodici anni fa), che nell’occasione ha celebrato anche i 210 anni dalla fondazione della Benemerita, ha ribadito l’importanza della sinergia e collaborazione reciproca. «Il nostro operato è stato sempre apprezzato dai cittadini e dalle autorità, per questo è doveroso ringraziare ciascun volontario che in modo gratuito dedica tempo ed energie a favore della collettività», ha detto Formato, storico comandante della stazione dei carabinieri di Senorbì. «I nostri volontari svolgono un importante lavoro di supporto alle istituzioni e di sostegno alla popolazione, non solo per la nostra comunità ma nell’intero territorio della Trexenta», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu.

© Riproduzione riservata