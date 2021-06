Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’ecocentro, dove sarà possibile conferire i rifiuti per i quale non è prevista la raccolta a domicilio. La struttura è stata pensata per potenziare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini sinora si basa unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario.

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto e scelto l’area: l’isola ecologica sorgerà negli spazi del vecchio depuratore di Is Caberis, e non nell’area per gli insediamenti produttivi in località Tuvui come era previsto inizialmente. L'obiettivo è completare l'opera entro la fine dell'estate.

Si tratta di un progetto da poco più di 60000 euro: l’intervento di spesa ricade in parte sul Comune e in parte sulla ditta incaricata della raccolta differenziata sul centro abitato, come previsto dal bando per l'assegnazione del servizio.

