Il Consiglio comunale di Senorbì ha approvato, all'unanimità, il Piano triennale delle opere pubbliche. Questi gli interventi più urgenti indicati nell'elenco delle cose da fare: messa in sicurezza dei marciapiedi, completamento degli impianti sportivi, riqualificazione del teatro e installazione della nuova segnaletica stradale. Sono diversi i lavori già avviati, altri attendono l'apertura dei rispettivi cantieri. Proseguono poi gli interventi sulle strade e sugli edifici pubblici, tra i quali i lavori per la ristrutturazione della Casa di riposo Papa Giovanni XXIII e per la conversione da comunità alloggio a casa protetta destinata ad accogliere, permanentemente, anziani non autosufficienti.

Le opere pubbliche di prossimo avvio riguardano la messa in sicurezza della viabilità pedonale della via Carlo Sanna (tratto ricompreso tra la Piazza Italia e la Piazza Padre Pio) e il completamento degli impianti sportivi di Via Nenni e Via Lussu. «Si tratta di un intervento di 470 mila euro programmato nell’ambito del Bando Sport e Periferie che prevede, oltre alla ristrutturazione del primo campo da calcetto, la realizzazione di due campi da padel, di un campo da tennis e di uno da beach soccer», ha spiegato il sindaco Alessandro Pireddu.

Altri 300 mila euro serviranno per la sistemazione del teatro comunale in via Brigata Sassari. In programma una serie di interventi finalizzati a migliorare la viabilità, anche attraverso l’installazione della nuova segnaletica e il posizionamento di alcuni dossi artificiali. Per quanto riguarda il capitolo strade, il primo cittadino ha illustrato i prossimi interventi in programma: «Ulteriori investimenti riguarderanno la viabilità di Via Tevere, nell’intersezione con Via Campioni, dove nascerà a breve una rotonda per la gestione del traffico». Verranno realizzati inoltre nuovi parcheggi.

