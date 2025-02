La valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità come strumento per promuovere lo sviluppo economico del territorio. Se ne parlerà a lungo nel convegno “I marchi di qualità IGP delle carni sarde tra passato presente e futuro” in programma domani, venerdì 28 febbraio, dalle 9.30, nella sede del Corso Agricoltura e Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane dell’Istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi in via Carlo Sanna 1 a Senorbì. Argomento fondamentale per il futuro dell’economia regionale, oggetto di studio per i ragazzi del quinto anno dell’Agrario ormai prossimi all’esame di maturità.

«L’unica strada da percorrere è proprio quella di puntare sulla qualità dei nostri prodotti e il saperli valorizzare da un punto di vista commerciale», spiega il docente dell’Einaudi Erminio Saba che avvierà il dibattito. Interverranno Alessandro Mazzette (direttore del Consorzio di tutela dell’agnello sardo IGP), Gianni Battaccone (Facoltà di agraria di Sassari) e le ricercatrici Mondina F. Lunesu e Silvia Carta dell’Università di Sassari. Parteciperanno le classi quinte degli istituti professionali del Sud Sardegna (Muravera, Santadi, Villamassargia e Villacidro).

Per la prima volta, domani, si riuniranno tutti gli Istituti professionali. Merito della dirigenza scolastica dell'Einaudi sempre attenta e favorevole a ospitare e accogliere le iniziative del corpo docente.

