L’amministrazione comunale di Senorbì ha avviato i lavori finalizzati al completamento della scuola infanzia in località Simieri che consistono nella realizzazione del muro di cinta nel lato nord dell’edificio, del nuovo percorso di ingresso pedonale e nel potenziamento dell'impianto di condizionamento con l’allestimento e la messa in funzione di nuove unità indipendenti nella zona comune.

Nella struttura, una volta completati gli interventi in programma, ci saranno due impianti di riscaldamento e raffrescamento indipendenti che consentiranno di garantire la continuità didattica in caso di malfunzionamento di uno dei macchinari. Sono state inoltre potenziate le uscite di sicurezza ed è prevista la sostituzione degli infissi danneggiati. Si tratta di lavori resi possibili dai finanziamenti ricevuti dal Comune attraverso l’adesione e la partecipazione al bando “Iscol@“ che hanno consentito anche il completamento di una serie di interventi finalizzati all’adeguamento statico della struttura, all’adeguamento alla normativa antincendio e alle norme igienico-sanitarie.

All'interno dell'area parco dell'attuale scuola per l'infanzia, procedono nel frattempo i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido. Il dimensionamento dell'edificio è studiato per poter ospitare almeno 60 bambini in un'area a bassa attrazione di traffico veicolare, posizionata un uno degli accessi veloci al centro abitato, all'interno di un ampio spazio attrezzato per la sicurezza e lo svago dei bambini.

