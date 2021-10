Volgono al termine i lavori per la realizzazione della nuova comunità alloggio di Selegas, che nascerà nell’edificio dell’ex scuola elementare della piccola frazione Seuni. La settimana prossima inizieranno gli interventi per la sistemazione della parte esterna della struttura, che nasce da un progetto di riqualificazione del vecchio edificio scolastico da anni in stato di abbandono.

Non sarà la solita casa di riposo, come tante ce ne sono nel territorio: quella in fase di completamento si propone come una residenza per anziani a cinque stelle.

Una struttura d’élite o quasi, che verrà circondata da un’area verde e sarà dotata di ampie e confortevoli terrazze. Nella parte esterna ci saranno i “giardini d’inverno” (ambienti per il relax caldi in inverno e freschi in estate) in grado di garantire il benessere degli ospiti anche grazie alla presenza di luoghi luminosi e accoglienti. Ci saranno solo camere singole, verranno ospitate sino a dieci persone. "Stiamo portando avanti un progetto molto ambizioso che nasce da un investimento complessivo pari a 300mila euro totali, tra finanziamento statale e fondi del bilancio comunale", ha detto il sindaco Alessio Piras, che ha effettuato il sopralluogo sul cantiere.

