Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica di Selegas. Si tratta di un’opera dal costo complessivo di 200.000 euro: soldi ottenuti dall’amministrazione comunale attraverso la partecipazione al bando predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). "Il nostro obiettivo è quello di continuare a creare servizi per la comunità, pensando in particolare modo alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli", ha detto il sindaco Alessio Piras.

Il progetto, approvato in Giunta e in Consiglio comunale, prevede la costruzione di una struttura di grande qualità e sostenibilità ambientale, così come richiesto dal Pnrr, destinata a garantire maggiore benessere e maggiore sicurezza agli alunni del piccolo paese della Trexenta. Il nuovo anno scolastico, intanto, sta per iniziare con un’importante novità: l’istituto di Selegas, grazie a una richiesta fatta proprio dal Comune, ha deciso di adottare la settimana corta come modello didattico per la scuola primaria. "Nello specifico – spiega il primo cittadino - avremo un orario così articolato: Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle ore 16. Il sabato non ci sarà lezione".

