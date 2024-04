Al via una nuova iniziativa per la valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio. Venerdì 12 aprile, nella sala convegni Sa Ziminera a Selegas, l'Agenzia Laore Sardegna e l'amministrazione comunale organizzano un incontro per illustrare il progetto di valorizzazione della “Mandorla tonda di Trexenta”. Si tratta di un’antica varietà a rischio di estinzione recentemente inserita nel Repertorio regionale della biodiversità.

Alle 17 l’avvio ai lavori, con i saluti del sindaco Alessio Piras e del vicesindaco Raffaele Porru. Questo il programma degli interventi: presentazione del progetto di valorizzazione della mandorla di Trexenta a cura di Raffaele Porru, assessore all’Agricoltura e Ambiente del Comune di Selegas; percorso di registrazione della mandorla di Trexenta al Repertorio regionale a cura di Paola Ugas dell’Agenzia Laore; utilizzo della mandorla tonda nel settore dolciario a cura di Gerardo Piras dell’Agenzia Laore.

Seguiranno dibattito e degustazione, con la partecipazione delle artigiane locali e della Proloco di Selegas. Un'ulteriore iniziativa è prevista per il giorno precedente, giovedì 11 aprile, quando gli alunni delle scuole del territorio verranno coinvolti nella visita alle due piante madri di mandorla tonda presenti nelle terre civiche dell'agro di Selegas.

© Riproduzione riservata