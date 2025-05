Lunedì 12 maggio dalle ore 8,30 alle ore 9,30, la ProService- Servizio Antinsetti effettuerà la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche della Via Bixio (tratto parte sterrata in prossimità del muro di confine con i fabbricati adiacenti).

Pertanto si informano i cittadini che è fatto assoluto divieto danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi o sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.

© Riproduzione riservata