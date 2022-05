Incidente sulla 554 a Selargius con tanto spavento e pesantissimi disagi per gli automobilisti in transito: un’autocisterna e una utilitaria si sono urtate, e la macchina è stata trascinata dal grosso mezzo per una quarantina di metri.

La donna che era alla guida dell’auto è rimasta miracolosamente illesa. Le ambulanze sono subito arrivate, ma la conducente, che ha riportato qualche piccola escoriazione non ha ritenuto neppure necessario una visita in ospedale. Alla guida dei due mezzi, un autotrasportatore e appunto la donna, entrambi di Capoterra. È stato proprio l’uomo a prestare i primi soccorsi alla conducente della macchina, lanciando anche l’allarme alle forze dell’ordine e del 118.

Pesantissimo invece il disagio per gli automobilisti che viaggiavano in direzione Cagliari o verso la 130 e l’aeroporto. Lunghissima la fila in direzione del capoluogo, con l’intervento dell’Anas che ha anche provveduto alla chiusura del tratto della 554 all’altezza del chilometro 3,600. Sono dopo le 21 il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

Sul posto, oltre all’Anas, ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che coordinati dal tenente Ignazio Cabras hanno effettuato i rilievi di legge.

© Riproduzione riservata