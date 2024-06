Un torneo di calcio inclusivo, aperto a tutti, come avrebbe voluto la giovane Najibe Zaher, la 19enne morta nel tragico incidente di viale Marconi - insieme ad altri tre amici - quel maledetto 10 settembre dello scorso anno. Per lei gli amici più stretti stanno organizzando un memorial, il primo a un anno esatto dalla sua scomparsa, da trascorrere fra sport, momenti in ricordo della ragazza e riflessioni sul tema della sicurezza stradale. «Siamo commossi», le parole di mamma Merita Agus e papà Omar, «non smetteremo mai di ringraziare i suoi amici, per quello che hanno fatto dopo la sua scomparsa e che continuano a fare. La loro presenza ci aiuta a superare la mancanza della nostra unica figlia».

L’idea dell’iniziativa, in programma il 10 settembre, è nata insieme alla famiglia della ragazza scomparsa, in uno dei tanti incontri a casa Zaher. Gli organizzatori gli amici più stretti di Najibe: Laura Fois, Alessandro Serra e Andrea Cornaro. «Un'occasione toccante per onorare la memoria della nostra cara Najibe, arricchita dalla partecipazione di squadre femminili e dall'inclusione dei ragazzi con disabilità. L'iscrizione è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare», scrivono nel loro appello sui social.

La manifestazione sportiva si svolgerà quasi sicuramente nel campo di via don Bosco, messo a disposizione dalla Futura calcio.

