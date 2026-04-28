Un’area di circa 3200 metri quadri trasformata in una discarica abusiva con 34 veicoli abbandonati, cumuli di plastica e rifiuti ferrosi: è quanto ha scoperto il Corpo Forestale a Selargius, in una zona dove è stato individuato anche un allevamento di suini irregolare e recuperata un’auto risultata rubata. L’area in questione è stata posta sotto sequestro e sono in corso indagini sulle responsabilità.

La Forestale ha intensificato le operazioni di contrasto all'inquinamento in tutta l’Isola e nel mese di aprile ha condotto interventi significativi anche a Ottana, dopo sono stati avviati accertamenti per abbandono di rifiuti speciali pericolosi e anche ad Alghero, dove a un privato è stata ritirata la patente per aver utilizzato la propria auto nel trasporto e abbandono illecito di rifiuti.

(Unioneonline)

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